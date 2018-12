CLUBNIEUWS. Dino traint weer voluit mee, kunst te koop in Ghelamco, Club-spelers bezoeken zieke kindjes

Niet alle clubs zijn nog actief in de Beker van België. Dus viel er links en rechts nog wat clubnieuws te rapen, hier voor u verzameld.

ANTWERP – Arslanagic traint weer met de groep

De enkeldistorsie die Dino Arslanagic meer dan twee weken aan de kant hield, is van de baan. Gisteren trainde de 25-jarige centrumverdediger opnieuw met de groep. Aurelio Buta (knie) trainde niet mee. Amara Baby (quadriceps) en Abdoulaye Seck (kuit) kwamen wel naar buiten, maar oefenden individueel. Omar Govea (knie) viert normaal tijdens de winterstage zijn rentree. (dge)

CLUB BRUGGE – Spelers op ziekenbezoek

Club-spelers op ziekenbezoek

Tijdens de kerstperiode laten ook de spelers van Club Brugge hun hart zien. Naar jaarlijkse traditie trekt er in december een Club-delegatie naar het AZ Sint-Jan in Brugge om daar enkele zieke kinderen een hart onder de riem te steken. Gisteren werd de afdeling pediatrie opgevrolijkt met een bezoek van Vormer, Amrabat, Ngonge en assistent-coach Simons. Vormer en co. sloegen er onder andere een praatje met de 9-jarige Kiandra en deelden ook geschenken uit. “De lach op hun gezicht is goud waard. Ze vergeten even alle zorgen”, aldus Vormer. (jve)

OOSTENDE. Met negentien naar Eupen, ook De Bock gaat mee

Gert Verheyen trekt vandaag met 19 spelers richting Eupen, onder wie een herstelde Laurens De Bock. Hij keert terug in de kern nadat hij Genk moest missen door ziekte. Jonckheere, Ndenbe, Vanlerberghe en Capon zijn out. Boonen verschijnt normaal gezien weer in de basis nadat hij zondag op de bank begon. (jve)

KV KORTRIJK – Te vroeg voor Kumordzi

Twintig spelers stappen vanmiddag de bus op richting Mechelen met een tussenstop in Lokeren. Bennard Kumordzi kon meetrainen, maar werd nog niet geselecteerd. Ook voor Rougeaux komt de bekermatch nog te vroeg. Naderi, Camara, Golubovic, Toualy en Ivanof zijn er niet bij. (kv)

CERCLE BRUGGE – Geen open training vandaag

Iedereen die online een ticket koopt voor de match van 26 december tegen Eupen betaalt slechts 5 euro. Fans die meereizen naar Gent, kopen best ook een parkeerkaart. Dat kan niet meer op de wedstrijddag. Doorgaans is er op woensdag open training, maar vandaag is dat niet het geval omdat er maar twee dagen meer resten tot de wedstrijd. Op de langdurig geblesseerden na trainde iedereen gisteren mee. (kv)

AA GENT – Kunst te koop in Ghelamco voor buurtwerking

Komende vrijdag vindt in de marge van AA Gent-Cercle Brugge een fundraiser plaats waarbij kunstwerken van Amaury De Cocqueau in de viplounge (1ste verdieping) van de Ghelamco Arena worden tentoongesteld en te koop worden aangeboden. De opbrengst gaat naar het omnisportproject van Sportaround en de KAA Gent foundation in Nieuw-Gent: de Buffalo League. Sportaround streeft naar sportmogelijkheden voor iedereen, naar integratie en ontwikkelingsmogelijkheden door middel van sport. Deze organisatie organiseert daarom naschoolse bewegingslessen in en rond Gent tegen een lage prijs. Vijf jaar geleden werd er gestart in twee scholen, vandaag is de organisatie wekelijks actief in vijftig Gentse scholen. AA Gent draagt hiervoor graag zijn steentje bij door deze schilderijenverkoop. Van 18 uur tot en met 23 uur kunnen geïnteresseerden in de viplounge de schilderijen bekijken en kopen. (ssg)

LOKEREN – Bezoekersvak voor Wase derby volledig uitverkocht

En óf de derby tussen Waasland-Beveren en Lokeren leeft in het Waasland. Gisteren raakte bekend dat het bezoekersvak op de Freethiel volledig uitverkocht is, waardoor de manschappen van trainer Trond Sollied kunnen rekenen op veel steun van hun aanhang. De supporters van Lokeren die nog geen ticket hebben, kunnen de derby dus niet meer bijwonen. (whb)

WAASLAND BEVEREN – Verstraete afwezig, Sula is hersteld

Louis Verstraete (19) ontbrak gisteren op training. De middenvelder werd ondervraagd door de onderzoekscommissie van de voetbalbond over de omstreden degradatiestrijd van vorig jaar. In de namiddag moesten nog enkele spelers zich melden. Aanvaller Din Sula (20) is hersteld van zijn blessure en trainde gisteren voor het eerst mee met de groep. (whb)

RACING GENK – Ndongola op bekend terrein

Union staat voor het eerst in vijftig jaar in de kwartfinales. Het stamnummer 10 won in een heel ver verleden twee Belgische bekers (1913 en 1914). Viervoudig bekerwinnaar RC Genk (1998, 2000, 2009 en 2013) schakelde op weg naar die laatste bekerwinst in de 1/16de finales… Union uit. Het werd 0-6 op het veld van de toenmalige derdeklasser via goals van Croux, Plet, Limbombe, Vossen, Nadson en Kumordzi. Van de huidige kern was alleen de toen 17-jarige Trossard al van de partij. Hij verving in de slotfase Plet. Ook Dieumerci Ndongala speelde al in het Dudenpark, toen hij met La Louvière in derde klasse op bezoek was bij Union. Brusselaar Ndongala groeide op in Evere en voetbalde bij de jeugd van Crossing Schaarbeek en FC Brussels. “Ik ken alleen spits Ferber persoonlijk, we speelden nog samen bij Charleroi”, aldus Ndongala. “We kregen de beelden van de 0-3 van Union op Anderlecht te zien en weten dat we dit niet te licht mogen opnemen.”(mg)