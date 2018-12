Elon Musk opent eerste tunnel voor revolutionair snel vervoer

De extravagante Tesla- en SpaceX-topman Elon Musk heeft vannacht de eerste “Boring”-tunnel geopend, een belangrijke stap in zijn droom voor supersnel openbaar vervoer zonder files. Hij liet er een zelfrijdende Tesla door zoeven.

Rond 5.30 uur Belgische tijd is de drie kilometer lange Hawthorne-tunnel tussen het parkeerterrein van SpaceX (Musks ruimtevaartbedrijf) en het terrein van The Boring Company feestelijk geopend. Uit de aarde die werd opgegraven voor de tunnel werd voor de gelegenheid een uitkijktoren in middeleeuwse stijl gebouwd.

Naast een uiteenzetting over het proces om de tunnel te maken en hoe dat nog verbeterd kan worden in de toekomst, demonstreerde Musk het gebruik van deze tunnel met – hoe kon het anders? – een Tesla. Al benadrukte hij dat het systeem voor élk merk en type zelfrijdende auto zou werken.

De zelfrijdende wagen rijdt vanop de weg een lift in, daalt naar de tunnel af, klapt daar zijwielen uit, zoeft zo via een spoor door de tunnel, gaat weer naar boven in een lift en zet daarna de reis over de weg voort.

Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns a car into a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi — Elon Musk (@elonmusk) 19 december 2018

De wagen zou veilig met meer dan 240 kilometer per uur kunnen reizen “op een ondergrondse snelweg”. Volgens Musk zouden in alle “Boring Loops” constant zelfrijdende auto’s circuleren. De prefab-liften, die “amper zo groot zijn als twee parkeerplaatsen”, zouden op allerlei plaatsen in de stad en zelfs in parkeergarages geïnstalleerd kunnen worden, om iedereen toe te laten even ondergronds te gaan en een snel traject af te leggen.

Foto: AFP

Hyperloop

Dat mag vrij spectaculair klinken, het idee begon eigenlijk nog grootser dan met snelle zelfrijdende auto’s. Musk stelde in 2013 zijn revolutionaire concept voor supersnel personenvervoer via vacuüm buizen voor. Hij had het bedacht toen hij mopperend vaststond in een file in Los Angeles.

Met de “Hyperloop” zouden personen via een ondergrondse lageluchtdrukbuis razendsnel vervoerd moeten kunnen worden, tegen tot wel 1.200 kilometer per uur. Capsules zouden in een bijna-vacuüm door een buis zweven dankzij magneten en op luchtdrukkussens. Tussen Los Angeles en San Francisco – 600 kilometer ver – zou in een halfuurtje gereisd kunnen worden. Musk hoopte die Hyperloop tussen LA en San Francisco voor zes miljard dollar te kunnen realiseren, en tickets voor een Hyperlook-enkeltje zouden amper 20 dollar kosten. Het systeem zou in principe werken voor alle verbindingen tussen steden die maximaal 1.500 kilometer uit elkaar liggen.

In mei 2017 waren de eerste succesvolle testen voor het vervoerssysteem uitgevoerd. Hyperloop One slaagde er toen naar eigen zeggen in om een testvoertuig in een vacuüm voor vijf seconden boven rails te laten zweven aan een snelheid tot 112 kilometer per uur.

The Boring Company

Om zijn droom mogelijk te maken, richtte Musk in 2016 The Boring Company op, een bedrijf dat goedkope, efficiënte en snelle boortechnieken ontwikkelt om zo tunnels aan te leggen. Naar eigen zeggen is het bedrijf voor Musk “een hobby”, die begon “als een grap”.

Maar na twee jaar werkzaamheden is nu dus de eerste “Boring Tunnel” geopend, al staat die nog ver af van het revolutionaire idee voor transport dat Musk eigenlijk in gedachten had. The Boring Company zou wel nog steeds plannen hebben om ook de Hyperloop werkelijkheid te maken. Musk liet tijdens de opening weten dat het de bedoeling is dat de Boring-tunnels ooit op de Hyperloop-tunnels aangesloten zullen worden.

Elon Musk verscheen op de voorstelling uit de tunnel, in een zelfrijdende Tesla. Foto: EPA-EFE

Foto: AFP

Foto: AFP