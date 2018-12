Cuba schrapt in nieuwe grondwet mogelijkheid homohuwelijk

Het Cubaanse parlement heeft dinsdag beslist om passages in de grondwet die het homohuwelijk mogelijk zouden maken, te schrappen. Het parlement besliste dat “uit respect voor alle opinies”.

Cuba is een nieuwe grondwet aan het opstellen, maar dat veroorzaakt controverse. In een kladversie wordt het huwelijk gedefinieerd als “een verbond tussen twee mensen (...) met absoluut gelijke rechten en plichten”. In de oude grondwet was er nog sprake van “man en vrouw”. Verschillende Evangelische kerken startten al een campagne tegen de nieuwe definitie.

Een parlementscommissie heeft nu beslist om het huwelijksconcept uit de grondwet te halen, “uit respect voor alle opinies”. Uit volksraadplegingen bleek al dat heel wat Cubanen aanstoot namen aan de formulering. De familiewet zal later bepalen wat onder het huwelijk wordt verstaan, klinkt het.

Nochtans pleitte president Miguel Diaz-Canel eerder nog om alle vormen van discriminatie in Cuba af te schaffen.

De nieuwe grondwet vervangt die uit 1976. De nieuwe grondwet erkent het recht op privébezit en het belang van buitenlandse investeringen. Er is ook niet langer sprake van een communistische samenleving in Cuba. In februari volgend jaar wordt er een referendum over gehouden.