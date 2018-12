Krantencommentaren over val van Charles Michel: “Met de billen bloot naar het paleis”

De krantencommentatoren gaan dieper in op het ontslag van de regering-Michel. De algemene teneur is dat het ontslag al een hele tijd in de lucht hing en zowat onvermijdelijk was geworden. De politieke commentatoren wijzen wel op het doorzettingsvermogen van de premier zelf om tot het bittere einde te willen blijven proberen om zijn regering op de rails te houden.

“Voor doorzettingsvermogen mag de premier zichzelf een pluim geven, maar voor timing een dikke buis”, analyseert onze hoofdredacteur Liesbeth Van Impe. “Je kan Michel alvast niet verwijten dat hij niet alles geprobeerd heeft. Hij moet de eerste premier ooit zijn die, in een wanhoopspoging, aan de oppositie voorstelt om in de laatste vier maanden het beleid van de voorbije vier jaar helemaal om te gooien. Net zoals hij een week eerder vermoedelijk ook de eerste premier ooit was die N-VA uitvoerig bedankte, nadat die net zijn regering opgeblazen had.”

Karel Verhoeven, de hoofdredacteur van De Standaard, beschrijft de knieval van Michel dinsdag in de Kamer als een kamikazevlucht. “Premier Michel is hardnekkiger op zijn calvarietocht doorgegaan dan iemand voor mogelijk had gehouden. Gistermiddag deed hij in het parlement nog een ultieme gooi naar politieke heroïek toen hij vol gloed een heel nieuwe parlementaire samenwerking op tafel wierp. Die branie moet je hem nageven: liever omkomen als een Houdini op zoek naar een uitweg dan als een lamme eend doodgeknuppeld worden door de N-VA.”

De woorden van Michel in de Kamer klonken haast als een schuldbekentenis, zegt Timmie van Diepen in Het Belang van Limburg. “In een poging om de centrumlinkse oppositie alsnog te overhalen, bleek Michel gisteren zelfs bereid zijn eigen rechtse beleid van de afgelopen 4,5 jaar in vraag te stellen.”

“Wie naar de feiten kijkt, kan er nochtans niet omheen dat er maar één partij is die het land in een politieke impasse heeft gestort, en dat is de N-VA”, aldus nog van Diepen. “Het gevolg is dat er geen begroting is voor volgend jaar, de krapte op de arbeidsmarkt niet kan worden aangepakt en ons land ook niet zal kunnen reageren op de gevolgen van de Brexit.”

Ook Dirk Hendrikx van de Gazet van Antwerpen zag Charles Michel “balanceren op een dun koord van geloofwaardigheid”. “Bijna een uur hield Michel zijn spagaat vol, met één voet nog in het rechtse regeringsakkoord, met de andere spartelend op zoek naar linkse steun. Het was politiek ballet van de bovenste plank.” Toch verdient “de man uit Waver beter dan deze knullige exit”, toont Hendrikx mededogen. “Vier jaar lang was hij de onberispelijke intendant van zijn regering.”

Keizer zonder kleren

“Rijkelijk laat heeft premier Michel beseft dat hij niets meer om het lijf had. Met de billen bloot trok hij naar het paleis, tot vermaak van N-VA en de linkse oppositie”, schrijft Jan Segers in Het Laatste Nieuws. “Michel heeft zichzelf in de Kamer te kijk gezet als een eerste minister die onder het mom van staatsmanschap n”importe quoi zou doen om te overleven tot in mei 2019, ook al was zijn regering al weken morsdood.”

“De blunders en de slecht gekozen beslissingen volgden elkaar op”, stelt Bart Haeck in De Tijd. Met als gevolg dat “centrumrechts met een kater achterblijft”. “De eerste regering sinds 1988 zonder de PS krijgt niet eens haar eigen werven afgewerkt, zoals de zware beroepen die recht geven op vroeger pensioen, het mobiliteitsbudget en de arbeidsdeal. Er zit bovendien nog een gat in de begroting dat even groot is als de discussie die nu zal volgen over nieuwe belastingen of besparingen.”

Hoe het nu verder moet? “Over de nabije toekomst van onze politiek valt weinig met zekerheid te zeggen, behalve dat ze onzeker is”, vat Bart Eeckhout samen in De Morgen.

“Wat wel helder is, is dat ondernemend en centrumrechts Vlaanderen en België een zware prijs gaan betalen voor de folie met de plots herwonnen principes. De niet onbelangrijke hervorming van de arbeidsmarkt moet nog worden goedgekeurd. Niemand ziet hoe je zo”n complex compromis nog tot een goed einde brengt.”

Eeckhout (De Morgen): “Het ziet er veeleer naar uit dat het koninkrijk België weer vertrokken is voor een lange, duistere periode van institutionele instabiliteit met verlamde regeringen.”

“En of er nu vervroegde verkiezingen komen of niet, 2019 wordt sowieso opnieuw een verloren jaar in de politiek”, besluit ook Liesbeth Van Impe.