En toen werd het heel stil: vrienden van overleden Jasper (21) maken postuum zijn grote droom waar

Wervik - Een aangrijpend moment tijdens de eerste dag van de Warmste Week. De beste vrienden van de 21-jarige Jasper stonden klaar om postuum de grote droom van hun beste vriend waar te maken. Jasper zelf stapte uit het leven, maar zijn vrienden startten een kledinglijn met zijn eigen ontwerpen, iets waar hij altijd al op hoopte.

Op 22 mei stapte de 21-jarige Jasper uit het leven. Naast een grote leegte liet hij een notitieboekje na met zijn hiphop teksten én een aantal designs achter. Na zijn overlijden vonden zijn vrienden die ontwerpen terug en besloten ze die op kleren te drukken. Zo ontstond Jazzy For Life.

Jaspers vrienden verkopen de kleren en de opbrengst daarvan gaat integraal naar vzw Ouders Van een Overleden Kind. Een organisatie die de ouders van Jasper steunt bij hun grote verdriet. Iets wat Jaspers vrienden van heel dichtbij meemaakten, want naast Jasper verloren ze ook in 2015 hun goeie vriend Michael. Deze actie is speciaal voor hen op poten gezet.

Je kan nog tot 20 december bestellen via de Facebookpagina Jazzy For Life.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.