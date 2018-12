Politie hoopt “omerta” te doorbreken met beelden van aanslagen uit Antwerpse drugsmilieu

Antwerpen - Het VTM-programma ‘Faroek’ heeft dinsdagavond beelden getoond van een reeks gewelddadige incidenten die sinds de zomer van 2016 hebben plaatsgevonden in Antwerpen en vermoedelijk te kaderen vallen binnen het drugsmilieu. De politie hoopt met de beelden de omerta, of zwijgplicht, in het drugsmilieu te doorbreken en zo een doorbraak te forceren in meerdere dossiers.

De voorbije 2,5 jaar werd Antwerpen tientallen keren getroffen door onder meer schietpartijen, brandstichtingen en zelfs granaataanslagen. Op enkele uitzonderingen na waren voertuigen en/of woningen het doelwit en vielen er geen gewonden, maar de gewelddadigheid van de incidenten zorgde vaak voor veel schade en uiteraard ongerustheid bij omwonenden.

“Het gaat om een vijftigtal feiten, weliswaar niet allemaal even ernstig”, zegt Roger Moorthamer van de FGP. “Er is telkens een afzonderlijk dossier opgestart, maar sommige feiten zijn allicht wel aan elkaar gelinkt en proberen we dus te clusteren.”

Omdat de feiten zich in het drugsmilieu afspelen, is het volgens de politie moeilijk om betrokkenen aan het praten te krijgen. “Zelfs slachtoffers beweren vaak dat ze geen idee hebben waarom zij geviseerd worden”, zegt Moorthamer. “We tonen nu bewakingsbeelden van zeven feiten en hopen dat getuigen voor een doorbraak kunnen zorgen.”