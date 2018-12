Blooper bij Manchester United: slecht getimed filmpje verraadt wie benoemd wordt tot nieuwe coach ad interim

De Premier League stond even op zijn kop toen Manchester United José Mourinho dan toch op straat zette. De club van Romelu Lukaku en Marouane Fellaini kondigde aan dat het een ad interim zou aanstellen tot het einde van het seizoen, maar dat verliep minder vlot dan gedacht.

Het afscheid van ‘The Special One’ hing al langer in de lucht, door de tegenvallende resultaten dit seizoen. United verloor zondag de topper tegen Liverpool met 3-1 waardoor de achterstand op de koploper van de Premier League opliep tot liefst negentien punten. De titel is dan ook al een tijdje weg voor de Mancunians en het zal nog tot het einde bikkelen worden voor de Europese plaatsen. In de Champions League overleefden ze de groepsfase, maar in de achtste finales wacht met Paris Saint-Germain een wel erg lastige tegenstander.

Initieel kwam Sky Sports met het nieuws dat Michael Carrick tot het einde van het seizoen op de bank terecht zou komen als interim-trainer. Een nieuwe hoofdtrainer is pas voor na het huidige seizoen. De Engelsman, ex-speler van de Red Devils, leidde ook de eerste training na het ontslag van Mourinho.

Dan kwam echter het gerucht dat Man United eerder een buitenstaander wilde die de club kent. En toen hielp United iedereen een beetje door een bericht op de clubwebsite. Dat kreeg de titel: “The Most Famous Night of Ole’s Career”, verwijzend naar de Champions League-finale uit 1999 toen United in extremis Bayern München versloeg. En wie is Ole? Ole Gunnar Solskjaer natuurlijk, de Noorse spits toen de beslissende 2-1 scoorde.

“Solskjaer wordt onze nieuwe interim-trainer, twintig jaar nadat we de treble veroverden met DAT doelpunt in Camp Nou...” stond erbij. Duidelijker kon het niet, maar het was een foutje van de club. Het bericht werd snel weer verwijderd van de site, maar toen was het al te laat. De Noorse premier Erna Solberg had Solskjaer via Twitter al gefeliciteerd met zijn nieuwe job, ook al verwijderde ze die tweet later.

De nieuwe tijdelijke trainer van Manchester United is dus geen geheim meer. Solskjaer zal op korte termijn aangekondigd worden. Momenteel is hij coach bij de Noorse club Molde, maar die competitie ligt stil tot maart. De spits, 45 jaar intussen, scoorde 126 goals in elf seizoenen op Old Trafford. Zijn eerste match als coach van Lukaku en co kan zaterdag zijn tegen Cardiff City.