Atlas Copco ontslaat Vlaams Belanger na racistische facebookpost

Hemiksem - Bert Cools, lid van het Vlaams Belang in Hemiksem, is zijn job bij Atlas Copco kwijt nadat hij op Facebook een racistische post had geplaatst, waarover veel commotie was ontstaan. In het bericht worden Marokkanen vergeleken met kerstboomlichtjes, waarvan “maar de helft werkt” en die “het mooist zijn als ze in de boom hangen en branden”

Daar kwamen veel verontwaardigde reacties op, zowel buiten als binnen Atlas Copco. Na een gesprek met Bert Cools gisterenmiddag, werd hem duidelijk gemaakt dat hij ontslagen werd. “De organisatie betreurt wat er gebeurd is”, klonk het in een officiële mededeling. “Het bedrijf streeft ernaar om gemotiveerde mensen aan te trekken, die geselecteerd worden op hun kwaliteiten, los van gender, etniciteit, religie, leeftijd, nationaliteit, geaardheid, beperkingen, of politieke voorkeur.”

Cools was sinds twee jaar arbeider bij Atlas Copco. Hij is actief in de gemeentepolitiek van Hemiksem, bij Nieuw Vlaams Hemiksem en bij Vlaams Belang in Hemiksem. Hij was gisteren niet bereikbaar voor commentaar, maar zou via Facebook wel hebben laten weten dat het bedoeld was als ‘grap onder collega’s’ en dat hij zich verontschuldigde.