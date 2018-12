Schandaal in Nederland? “Stuntploeg gokte op eigen wedstrijden”, trainer heeft “spijt” dat hij niet meedeed

U hebt waarschijnlijk nog nooit gehoord van de Nederlandse amateurclub Odin ‘59. Geen paniek, wij ook niet. Maar daar is woensdag verandering in gekomen. De club die stuntte in de Nederlandse beker is verwikkeld geraakt in een gokschandaal, al wordt er bij Odin ‘59 niet meteen serieus op gereageerd.

Begin november schakelde Odin ‘59 verrassend eersteklasser FC Emmen uit in de tweede ronde van de KNVB-beker. De amateurclub kwam 1-0 achter, maar scoorde dan drie keer op weg naar een 1-3-overwinning op verplaatsing. Nigel Hardenberg scoorde toen twee keer.

Maar de spelers van Odin ‘59 blijken niet allemaal zuiver op de graat. Het programma Nieuwsuur toonde namelijk beelden uit de kleedkamer van de club meteen na de stunt tegen Emmen. Tijdens het feestje roept Frans van der Slikke dat hij iets heeft ingezet op de wedstrijd, waarop doelman Barry van Dijk reageert: “Veel jongens hebben geld ingezet!”. Daarna volgt een vreugde-uitbarsting.

Voetbal International meldt op basis van een bron dat spelers inderdaad geld hebben ingezet op de bekerpartij tegen FC Emmen, maar ook op die in de vorige ronde tegen FC Lisse. Toen won Odin ‘59 met 1-0. Verschillende spelers zouden zo duizenden euro’s gewonnen hebben, maar trainer Richard Plug lachte de beschuldigingen weg.

“Ik was wel zo stom om het niet te doen”, zei hij voor de camera’s van Nieuwsuur. “Volgens mij was de quotering best wel goed. Dus ik denk dat ik het ook wel had moeten doen.”

“Nog geen melding”

De Nederlandse voetbalbond vindt het minder grappig. “Gokken op eigen wedstrijden is niet toegestaan”, reageert de KNVB. “Indien er aanwijzingen bestaan dat is gehandeld in strijd met dit reglementaire verbod, zal dat worden onderzocht. Op dit moment hebben wij geen formele melding ontvangen over spelers die op hun eigen wedstrijd hebben gegokt.”

Afwachten of die melding er effectief komt. Odin ‘59 reageerde dat het de zaak zal onderzoeken, maar niet op de hoogte was van het inzetten op eigen wedstrijden. De teammanager gaf wel aan dat de spelers een potje hebben om mee te gokken, maar dan op buitenlandse wedstrijden.

Ondertussen maakt de amateurclub zich op voor een bekerduel met eersteklasser Heerenveen, woensdagavond om 18u30. Onder andere Nigel Hardenberg liet de geruchten alvast niet aan zijn hart komen. Hij nam voor zijn club een rapsingle op.