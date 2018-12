De regering is gevallen, de koning gaat aan de slag

De regering is gevallen. Maar de koning houdt het ontslag dat premier Charles Michel (MR) hem gisteravond kwam aanbieden nog in beraad. De vorst ontvangt vandaag de partijvoorzitters om zich te vergewissen van de situatie. Wie hij ontvangt, wanneer en in welke volgorde? “Dat bepaalt hij zelf.”

“Voor die raadpleging en voor de periode van beraad in haar geheel zijn geen vaste regels”, zegt grondwetsspecialist Stefan Sottiaux (KULeuven). De koning bepaalt dus zelf wat er gebeurt, maar zoals altijd wordt alles wat hij onderneemt wel gedekt door de regering. Dat wil zeggen dat de koning overlegt met het kabinet van premier Michel over welke stappen hij onderneemt.

Een vaste volgorde voor de raadplegingen is er niet en wie er vandaag allemaal in Laken wordt verwacht is ook nog niet duidelijk, maar algemeen wordt aangenomen dat de koning enkel de partijvoorzitters van de officiële fracties in het parlement zal ontvangen. Groen-Ecolo en SP.A zijn dan wel uitgenodigd, Vlaams Belang en PVDA, die over te weinig parlementairen beschikken voor een fractie, niet.

Vervroegde verkiezingen?

De enige vraag van belang die momenteel voorligt, is of er, wanneer de koning het ontslag van premier Michel aanvaardt, vervroegde verkiezingen zullen komen of niet. De premier kan hiervoor het initiatief nemen, maar het is het parlement zelf dat bij volstrekte meerderheid (minstens 76 zetels) beslist.

Eens iedereen in Laken de revue gepasseerd is, zal de koning wellicht het ontslag aanvaarden. “Een ontslag nog langer in beraad houden is eigenlijk vooral nuttig in een situatie waarbij er toch nog een oplossing mogelijk is”, zegt Sottiaux. “Maar nu hebben we te maken met een regering waar al een partij was uitgestapt en waar niemand echt ziet hoe er toch nog een andere meerderheid op de been kan worden gebracht in de maanden die nog resten voor de verkiezingen.”