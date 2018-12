Christophe Diedhiou (Moeskroen) één speeldag geschorst

Brussel - De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag één speeldag schorsing en een boete van 1.000 euro opgelegd aan Moeskroen-verdediger Christophe Diedhiou.

Die sanctie houdt de Senegalees over aan zijn rode kaart in de bekerwedstrijd tegen KV Oostende. Meteen na de rust trok Diedhiou aan de noodrem door aan het shirt van de doorgebroken Guri te hangen, met een rode kaart als gevolg. De Henegouwers hielden met 10 man stand en dwongen in de verlengingen strafschoppen af, maar slaagden er niet in de kwartfinales van de Croky Cup te bereiken.

Diedhiou zelf stuurde dinsdag zijn kat naar de Geschillencommissie, die de vordering van het Bondsparket dan maar bevestigde. Tenzij Moeskroen in beroep gaat, mist de verdediger de thuiswedstrijd van zaterdag tegen RSC Anderlecht.