FC Barcelona-middenvelder riskeert monsterboete voor verkeerde schoenen, maar die staan maanden in de kast

Het Amsterdams gerecht heeft de Braziliaanse middenvelder Rafinha (FC Barcelona) verplicht om opnieuw Adidas-schoenen aan te trekken op het voetbalveld. Indien Rafinha weigert, moet hij een boete betalen die kan oplopen tot 1 miljoen euro.

Rafinha droeg de voorbije jaren Adidas-schoenen telkens hij het veld betrad als Blaugrana, maar sinds deze zomer switchte de Braziliaans-Spaanse middenvelder naar met zwarte tape afgewerkte schoenen van het merk Mizuno. Contractbreuk volgens het Duitse sportmerk, maar Rafinha had een eigenzinnige reden voor de switch. Hij vond namelijk dat het merk onvoldoende steun toonde de voorbije jaren toen hij tweemaal zwaar geblesseerd was en besloot de vijf jaar extensie in zijn contract te begraven.

Adidas trok naar het gerecht in Amsterdam, waar het originele contract getekend werd. “Ook al is hij geen juridisch expert, hij weet hoe een sponsordeal in elkaar zit”, klonk het daar. Het gerecht vorderde een boete van 10.000 euro per dag dat hij zijn contract niet respecteert, met een plafond tot 1 miljoen euro. Adidas hoopte echter op een boete van liefst 100.000 euro per dag, dus Rafinha kwam wat dat betreft goed weg.

Voor Rafinha zijn voetbalschoenen op dit moment echter nog niet aan de orde. De spelmaker scheurde vorige maand tijdens het duel met Atlético Madrid (1-1) zijn kruisbanden in de linkerknie.