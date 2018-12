Week nadat er veiligheidsnetten werden gehangen: stuk beton van viaduct E17 valt door dak van bus De Lijn

Gent - Er is woensdagochtend een stuk beton van het viaduct aan de E17 in Gentbrugge door het dak van een bus van De Lijn gevallen. De enige aanwezige, de chauffeur, kwam ervan af met de schrik. Het Agentschap Wegen en Verkeer had vorige week nochtans veiligheidsnetten gehangen onder het viaduct. Vanmiddag is er overleg om op korte termijn extra maatregelen te nemen.

Parlementslid Jors vandenbroucke (s.pa) was de eerste om over het incident op sociale media te schrijven: “Dit gebeurde nadat het Agentschap Wegen en Verkeer er vorige week controle- en afkappingswerken uitvoerde”, schrijft Vandenbroucke op Twitter. “De veiligheid onder het viaduct van Gentbrugge is duidelijk niet gegarandeerd.”

“Het is duidelijk dat het levensgevaarlijk is voor iedereen die onder het viaduct van Gentbrugge komt”, aldus parlementslid Joris Vandenbroucke (s.pa) n een reactie aan onze redactie. “Het had evengoed een bus met schoolkinderen kunnen zijn. Er moeten dringende maatregelen worden genomen. Het is onverantwoord om hier nog mensen te laten fietsen, stappen of rijden. Ik waarschuw hier al maanden voor.”

Chauffeur al in de bus

“Het incident gebeurde op de stelplaats van De Lijn”, zegt Hans Verbeeck van het actiecomité Viadukaduk dat strijdt tegen de aanwezigheid van het viaduct in de buurt en de overlast die het teweegbrengt. “Maar er was wel al een chauffeur aanwezig in de bus die aan zijn rit zou beginnen. Van een collega van hem weet ik dat hij enorm is geschrokken. Het brokstuk was niet zo groot, een halve vuist ongeveer.” Verbeeck verwacht dat de chauffeurs van De Lijn actie zullen ondernemen. “Het is duidelijk niet veilig om hun bus op te halen.”

“De brokstukken veroorzaakten al een paar keer schade aan onze bussen”, getuigt ook een andere chauffeur van De Lijn, Sven Vanmackelbergh. “Maar het is de eerste keer dat het zo zichtbaar is. Als dit brokstuk op iemands hoofd was gevallen, was die persoon wel gewond geweest.”

“Het is nu al de tweede keer dat een brokstuk toch nog naar beneden valt, na de aftikactie van het Agentschap Wegen en Verkeer. De actie had ons gerustgesteld, maar we beginnen ons toch vragen te stellen”, vervolgt Vanmackelbergh. “Wanneer de brandweer daarnet ter plaatse kwam met de ladderwagen, gingen ze tot boven om het viaduct te bekijken en af te tikken en toen vielen er nog meerdere brokstukken naar beneden. Wij vragen netten aan alle pijlers, nu is de situatie levensgevaarlijk voor de chauffeurs.”

Het Agentschap Wegen en Verkeer kwam ter plekke om alle loszittende stukjes weg te halen. “Er was een grote controle van het viaduct gepland in januari”, zegt woordvoerder Sylvie Syryn. “Daarbij zou elke vierkante centimeter door zes man een maand lang gecontroleerd worden. Maar het is duidelijk dat dit incident natuurlijk niet door de beugel kan en dat we vroeger moeten ingrijpen met extra maatregelen.”

Welke dat zijn, horen we wellicht deze namiddag. Om 14 uur vindt er overleg plaats tussen De Lijn, de vakbonden, Wegen en Verkeer en de stad over extra maatregelen op korte termijn.

Veiligheidsnetten

Nog maar vorige week werden er veiligheidsnetten onder het viaduct gehangen. Die moesten vermijden dat er nog stukken beton naar beneden vielen. “Er hingen echter alleen netten op de plek van het vorige incident, waar trams en auto’s passeren”, aldus Verbeeck. “Ik denk dat het onbetaalbaar is om overal netten te hangen.”

Het vorige incident dateert nog maar van 29 november. Een passant zag toen “een vuistgroot stuk beton” vallen op het fietspad onder het viaduct.

Het snelwegviaduct, dat van 1966 dateert, staat sinds dit jaar onder verhoogd toezicht. De onderkant van het bouwwerk werd vorige maand nog helemaal afgespeurd met een hamer, om loszittende stukken beton los te kloppen.

Het viaduct wordt ook elk jaar meer gebruikt. In 2010 werden er op een gemiddelde weekdag 104.486 voertuigen geteld. In 2017 was dat opgelopen tot 113.373 voertuigen.

De PVDA eist alvast in een persbericht dat burgemeester De Clercq zijn verantwoordelijkheid neemt. “Er moeten nu overal veiligheidsnetten komen waar mensen onder het viaduct (kunnen) passeren.” Maar de PVDA wil dat er ook een structurele oplossing komt. “Het viaduct is rot tot op het bot. De Vlaamse regering moet nú de knoop doorhakken dat het viaduct verdwijnt in de toekomst. Het is totaal verouderd en levensgevaarlijk. Men moet onmiddelijk beginnen met het uittekenen van een concreet plan voor de ondertunneling.”

