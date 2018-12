“Poolse Josef Fritzl” sloot zijn vrouw jarenlang op in kelder en liet haar verkrachten voor 4,70 euro

Hij wordt de ’Poolse Fritzl’ genoemd: Mariusz S., inwoner van een piepklein dorpje aan de kust. Jarenlang liet hij zijn eigen vrouw mishandelen, in een kelder verhongeren en verkrachten door familie en vrienden. Nu kent hij definitief zijn straf, zo schrijven verschillende Poolse media.

Wat de rechtbank in Polen te horen kreeg, tartte alle verbeelding. De woning van Mariusz S. bleek een horrorhuis te zijn. In het dorpje Parszczyce, in de buurt van het toeristische Gdansk en Sopot, besefte niemand wat er aan de hand was. Geen enkele buurtbewoner vroeg zich luidop af waarom ze de echtgenote van Mariusz al jaren niet meer gezien hadden.

Gruwelijk en wansmakelijk

De vrouw zat van 2006 tot 2010 opgesloten achter slot en grendel. “Het slachtoffer leefde vier jaar lang in een koude, donkere kelder. Er was geen licht. Daar nam hij alles van haar af, al haar vrijheden. Ze kon zichzelf zelfs niet meer wassen. Ze was beroofd van de kans tot persoonlijke hygiëne. Laat staan dat ze haar behoeftes kon doen onder waardige omstandigheden”, verklaarde rechter Marta Urbanska, toen ze in juni 2017 de zaak samenvatte.

De vrouw moest ook op regelmatige basis zwaar misbruik te zien verwerken. Vier jaar lang verkrachtte hij haar en sloeg hij haar wanneer ze tegenstribbelde. Hij zou zelfs zijn kameraad Tadeusz en zijn twee broers Andrzej en Marian voor minder dan 20 zloty (ongeveer 4,70 euro) per keer hun gang hebben laten gaan met zijn echtgenote. Wanneer hij haar niet liet verhongeren, voederde hij haar boterhammen met zijn eigen zaad op. Als hij toch medelijden had, gaf hij haar waardig voedsel, maar dan moest ze dat met haar handen op haar rug gebonden opeten.

Voor haar dochters

De vrouw lukte het uiteindelijk om tijdens een onbewaakt moment te ontsnappen uit de kelder. Van zodra ze in veiligheid was, belde ze haar moeder. Dat deed ze naar eigen zeggen in eerste instantie omdat ze bang was dat haar dochters - eentje was 4 jaar oud - ook misbruikt waren. Niet veel later kwam de politie om de Pool in te rekenen.

Justitie tilde zwaar aan de gruwelijke en wansmakelijke feiten. S. is dan ook veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf. De man ging nog in beroep, maar het hof heeft die straf deze week bekrachtigd. Ondertussen start ook een proces tegen Andrzej, Marian en Tadeusz. Zij riskeren 15 jaar cel, al pleiten ze onschuldig.

De zaak doet denken aan de gruwelijke ontdekkingen over Josef Fritzl. De Oostenrijker had in Amstetten zijn dochter Elisabeth 24 jaar vastgehouden in een kelder en zeven kinderen bij haar had verwekt.

