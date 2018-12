Goedele overwon kanker: haar verhaal

De prille en frisse dertiger Goedele Adams kreeg enkele jaren terug een wel bijzonder hard verdict: kanker. Dat is persoonlijk al een schok. Maar Goedele dacht ook meteen dat haar salesjob bij Renson (met hoofdzetel in Waregem) daardoor op de helling zou komen te staan. Niet dus, weet ze nu na haar genezing. “Mijn boodschap is: bedrijven kunnen een grote psychologische rol spelen in de genezing van hun zieke medewerkers.”

Wat dacht je toen het verdict viel?

Goedele Adams: “Ach, er spookt zoveel door je hoofd. Alle vragen van de wereld komen bij je op. Ik was altijd kerngezond en nu niet meer. Ik had net een huis gekocht en het leven leek me toe te lachen. Ik had een goede job bij Renson in Waregem, inclusief auto om me tot bij de klanten te begeven. Plots komt alles op de helling te staan. De allerbelangrijkste vraag was natuurlijk: hoe kan je hiervan genezen? Maar je denkt ook meteen verder: wat met mijn job en wat zal er nu gebeuren richting klanten?”

“Ik besloot er met volle moed tegenaan te gaan. Vandaag weet ik maar al te goed dat de steun die ik kreeg van mijn collega’s ook mijn genezing heeft bespoedigd. Fysiek is één iets, psychologie is ook belangrijk. Veel speelt zich af tussen de oren, toch?”

Hoe overwin je zo’n ziekte?

Goedele: “Dat zal voor iedereen wel anders zijn. Maar mijn ervaring heeft me veel geleerd. Naast de medische behandeling op zich, koos ik ook zéér radicaal voor een leven waarin sport centraal zou staan. Wie denkt dat sport geen plaats meer heeft in het leven van kankerpatiënten, heeft het goed fout. Ik ben het mooiste bewijs. Ik had nog nooit op een fiets gezeten maar mits een goede begeleiding reed ik een jaar later met een aantal lotgenoten het volledige parcours van de Ronde van Vlaanderen. Ruim 240 kilometer dus en heuvel op en heuvel af.”

“Experts zegden me dat beweging en sporten ook positief inwerken op je lichaam, zelfs tijdens een chemobehandeling. In mei van volgend jaar, en uit dank voor mijn genezing, wil ik samen met lotgenoten en in het kader van 'Kom op tegen Kanker' op vier dagen tijd 1.000 kilometer fietsen. Bedoeling is om zo via giften 15.000 euro in te zamelen voor ‘Kom op tegen Kanker’. Afgezien van mijn eigen strijd tegen kanker, ben ik van één zaak rotsvast overtuigd: sport en een gezonde levensstijl zijn zo belangrijk. Ik denk dat hier nog altijd een grote rol is weggelegd voor bedrijven die dit maximaal zouden moeten stimuleren, binnen hun HR-competenties.”

Lees verder:

>

>

>