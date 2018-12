Politie zoekt vijftiger die minderjarige meisjes aanrandde in Gent

Gent - De Gentse politie is op zoek naar een vijftiger die in mei van dit jaar twee minderjarige meisjes van 10 en 11 aanrandde op straat. De politie vermoedt dat beide slachtoffertjes door dezelfde man benaderd werden, omdat hij op dezelfde manier tewerk ging. De dader is een oudere blanke man die met de fiets rijdt.

Het eerste slachtoffer viel op dinsdag 29 mei rond 16 uur aan de Gustaaf Carlierlaan in Gent, in de buurt van het viaduct. Een meisje van 11 werd er op straat lastiggevallen toen ze van school op weg was naar huis. Ze werd aangesproken door een oudere man op een blinkende grijze fiets.

Hij vroeg haar: “Ben jij een meisje ? Er is nog niet veel vet aan je billen.” Ondertussen voelde de dader met zijn vingers onder het shortje van zijn elfjarige slachtoffertje. Het meisje sloeg op zijn hand en hij bood haar 20 euro aan in ruil voor een kusje. De dader fietste daarna weg richting Zuid.

De man is blank en normaal gebouwd. Hij is ongeveer 55 jaar oud en 1.70 meter à 1.80 meter groot. Hij had wit haar en een ongeschoren baard en snor. Het oogde slordig. Hij droeg een bril, een hemd met verticale donkerblauwe ruiten op een lichtblauwe achtergrond en zijn lange mouwen waren opgestroopt. Hij droeg die dag een short en sandalen. Hij reed op een grijze fiets zonder fietstassen.

Tweede slachtoffer

Op donderdag 21 juni 2018 tussen 16.30 en 17.00 uur werd aan de hoek van de Sint-Denijslaan en het fietspad aan de R4 over de ringvaart een 10 jarig meisje belaagd op dezelfde manier. Het jonge slachtoffer fietste naar huis en werd achtervolgd door een oudere man op een herenfiets.

De man sprak het meisje aan en zei “ge moet niet bang zijn schatteke, heb je het niet koud met zo’n shortje” en hij wreef met zijn vinger over haar bil onder het shortje. Ook dit slachtoffer wist zich los te rukken en kon snel wegfietsen.

“Opa-stem”

De man wordt door het tweede slachtoffer omschreven als normaal gebouwd en 50 à 60 jaar oud. Hij had grijs haar en een volle baard. Het meisje omschreef de stem als een opa-stem. Vermoedelijk droeg hij een bleke broek en een donkere vest. Hij reed op een herenfiets met fietstassen en een recht stuur.

Wie meer info heeft over de vermoedelijke dader of iets gezien heeft, neemt best zo snel mogelijk contact op met de politie. Dat kan op het gratis nummer 0800-300.30 of via deze link.