Eerste tranen vloeien: Michèle luistert wenend naar het moedige verhaal van papa Dennis en zijn gezin

Gits / Hooglede -

In de Warmste Week heeft een aangrijpend verhaal van een Vlaamse papa voor de eerste traantjes gezorgd. Michèle kon het niet drooghouden woensdagochtend, toen het gezin uit Gits hun actie voor het goede doel kwam voorstellen. Zij bakten brownies voor Kom Op Tegen Kanker. Papa Dennis wilde absoluut helpen bakken en verpakken, maar dat ging moeilijk. “Maar we zijn een nieuwe dag en iedere dag nemen we mee. Genietend, van ieder moment”, vertelde zijn dapper gezin. Toen de kindjes het nummer ‘Samen voor altijd’ kozen, vloeiden de tranen rijkelijk.