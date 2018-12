Kritische Louis van Gaal ziet kansen voor Ajax tegen Real Madrid: “Te veel Frenkie de Jongs” (Real-flop gaat nog verder)

Louis van Gaal heeft voor enkele honderden Ajax-sponsors zijn licht laten schijnen over de achtste finales van de Champions League, waarin Ajax het zal opnemen tegen Real Madrid. Tegelijk gaf Memphis Depay in de Engelse pers zijn oud-coach een veeg uit de pan én is Royston Drente wel heel optimistisch over de kansen van de Amsterdammers.

Ajax Amsterdam krijgt in de achtste finales van het kampioenenbal een stevige tegenstander in Real Madrid, dat weliswaar stevig zwalpt dit seizoen. “Ze hebben al een trainer ontslagen en de nieuwe trainer (Santiago Solari) is doorgeschoven uit de jeugd”, legt hij uit. Die Solari is onervaren op het hoogste niveau. “Het is nog maar afwachten of hij dit allemaal kan managen. Ze begonnen goed onder hem, maar de laatste tijd hebben ze toch weer enkele slechte resultaten neergezet.”

Eén van de redenen waarom het slecht gaat met de Koninklijke ligt volgens de oud-bondscoach van Nederland aan een opmerkelijke vaststelling. “Ik denk nooit dat deze trainer ze als een team kan laten voetballen. Ze spelen 4-3-3 en hebben allemaal aanvallend ingestelde middenvelders, allemaal Frenkie de Jongs eigenlijk. Dat wreekt zich, want je kunt niet altijd maar risico’s nemen op het middenveld. Dat heb je ook gezien bij Ajax - Bayern München.”

In de Engelse pers verscheen dit weekend dan weer kritiek aan het adres van van Gaal vanuit verrassende hoek. Memphis Depay onthulde dat zijn landgenoot in hun tijd bij Manchester United boos was omdat de spits te veel trainde. “Ik deed extra trainingen met Ryan Giggs om met mijn linkervoet betere voorzetten te trappen. Maar toen leidde van Gaal me in zijn kantoor met de vraag waarom ik meer trainde. Ik antwoordde dat ik mijn voorzet wilde verbeteren, maar hij zei: “Die is al goed. Het zit allemaal in je hoofd.” Depay vond die uitleg maar vreemd. “Ik speelde niet op dat moment. Het is toch normaal dat ik als jonge gast wilde tonen hoe hard ik het wilde om een nieuwe kans te krijgen. We kregen onder van Gaal gewoon te veel taken mee. Als je spelers te veel informatie meegeeft, gaan ze te veel nadenken tijdens het spelletje.”

Van Gaal haalde Depay nochtans naar Manchester United. Een succes werd het nooit. Foto: AFP

“Ajax kanshebber om de Champions League te winnen”

Louis van Gaal is dus optimistisch, maar Royston Drenthe ging in het Algemeen Dagblad nog verder met zijn voorspellingen. “ Ajax is in goeden doen, Real niet zo. Dit is voor Ajax het ideale moment om Real uit de Champions League te knikkeren”, klinkt het. “Ik ga niet roepen dat Ajax de Champions League wint. Maar eerlijk? Ik geloof wel dat ze een kanshebber zijn, ja. Ik ben een jongen die kan genieten van fantastisch voetbal. Door welke club dat ook gespeeld wordt. En Ajax speelt gewoon fantastisch voetbal. Dan verdienen ze ook de credits. Ja toch?” Drenthe is wat Real betreft misschien niet helemaal objectief. De Nederlander geldt als één van de grootste flops van Los Galacticos en speelt momenteel voor de Nederlandse middenmoter Sparta Rotterdam.