Drie leerlingen van school gestuurd in Brugge na dreigementen

Brugge - Drie van de vijf leerlingen van het KTA Brugge die vorige week preventief geschorst werden na dreigementen tegen een OKAN-klas moeten de school verlaten. Dat bevestigt een woordvoerder van de school woensdag. De andere twee moeten een deradicaliseringstraject volgen.

In een besloten chatgroep op Facebook, namelijk “De rechtse alliantie van het KTA” hadden leerlingen van het KTA in Brugge ermee gedreigd een aanslag te plegen op de OKAN-klas van hun school, waar anderstalige nieuwkomers worden opgevangen. De leerlingen - 17 en 18 jaar oud - postten ook foto’s van oorlogswapens erbij. De school droeg de informatie over naar de politie en het parket. Vijf leerlingen werden meteen preventief geschorst.

“De leerlingen die spijt betonen, nadrukkelijk afstand nemen van hun eerdere uitspraken en gemotiveerd zijn om een intensieve trajectbegeleiding te volgen, krijgen nu, als leerling van KTA Brugge, een veeleisend deradicaliseringstraject opgelegd. Dat loopt voor de rest van het schooljaar en wordt streng begeleid door experten. Het traject omvat zowel vrijwilligerswerk als studie aangaande de problematiek”, aldus het KTA. Het gaat om twee van de vijf leerlingen.

“Drie leerlingen voldoen niet aan de criteria om verder efficiënt door de school en de externe experten begeleid te kunnen worden. Zij hebben begeleidingsnoden die de mogelijkheden en expertise van het schoolteam overstijgen of zijn niet bereid het pedagogisch project van de school te onderschrijven. Voor hen wordt, in samenwerking met bevoegde instanties, naar een oplossing gezocht buiten de muren van KTA Brugge”, luidt het.