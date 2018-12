Koning rijdt elke dag voorbij superflitser (maar werd zelf nog niet geflitst)

Brussel - Wie met de wagen via de A12 naar Brussel rijdt, past maar beter op. Vlak voorbij de kerk van Laken staat er een superflitser die in beide richtingen controleert op snelheid.

De flitser staat net voorbij de tunnel aan de kerk van Laken, op de Koninginnelaan richting centrum. De maximumsnelheid bedraagt er 50 km/u.

“In het verleden gebeuren er al vaak zware ongevallen. Op dat stuk, maar ook op de Koninklijke Parklaan, het verlengde. Met overdreven snelheid als oorzaak. Vandaar dat we er een superflitscamera hebben geplaatst”, klinkt het bij de Brusselse politie.

Wie er elke dag passeert, is koning Filip als hij van het kasteel van Laken naar het kasteel van Brussel rijdt. Maar hij zou nog niet geflitst zijn. De koning rijdt overigens niet zelf met zijn gepantserde Mercedes, dat doen zijn bodyguards.

Dat risico zou misschien groter zijn voor zijn broer prins Laurent, die in het verleden al tal van snelheidsboetes kreeg. Maar de kans is eerder klein dat hij daar passeert op weg naar het kasteel van Laken of naar Belvedère waar zijn ouders koning Albert en koningin Paola wonen.

Hoe lang de superflitser, die in beide richtingen controleert, er blijft staan is nog niet beslist.