Europese Commissie bereidt zich voor op ongeordende Brexit

Brussel - De Europese Commissie heeft woensdag een reeks maatregelen gepresenteerd die de Europese Unie moeten beschermen tegen de gevolgen van een mogelijk ongeordend Brits vertrek op 29 maart volgend jaar.

De Europese Unie en Groot-Brittannië bereikten eind vorige maand een akkoord over een geordende boedelscheiding, maar het is allesbehalve zeker dat die deal ook in het Britse parlement wordt goedgekeurd.

Om voorbereid te zijn op het slechtste scenario, presenteerde de Commissie woensdag veertien wetgevende maatregelen op domeinen waar een chaotische Brexit tot de meeste problemen zou leiden voor burgers en bedrijven. Het gaat onder meer over financiële diensten, douane en vliegverkeer.

De betrokken maatregelen zijn beperkt in de tijd en moeten de ergste gevolgen van een eventuele brexit zonder akkoord opvangen. De Commissie acht het “essentieel” en “dringend” dat deze maatregelen op 30 maart van kracht moeten kunnen zijn, aldus een mededeling.

De Commissie moedigt de lidstaten ook aan om maatregelen te nemen die garanderen dat Britse burgers op hun grondgebied ook na een ongeordende brexit op legale wijze kunnen blijven wonen in hun land.