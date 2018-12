Thibaut Courtois kijkt uit naar eerste WK voor clubs, maar krijgt kritiek van legende: “Hij kent Real Madrid niet”

Real Madrid speelt vanavond de halve finale van het WK voor clubs. De Koninklijke neemt het daarin op tegen het Japanse Kashima Antlers. Thibaut Courtois kijkt alvast uit naar zijn eerst deelname, maar krijgt wel kritiek.

Courtois wil zijn eerste trofee veroveren met de Spaanse topclub, die momenteel pas vierde staat in La Liga en trainer Julen Lopetegui aan de kant zette. Courtois moest aanvankelijk de rol van nummer één delen met Keylor Navas, maar won die strijd nadat Santiago Solari overnam op de bank. Nu wil hij dus zijn eerste WK voor clubs winnen.

“Je droomt vaak van dit moment”, vertelt onze nationale nummer één op de website van Real. “Het kan mijn eerste trofee zijn met de beste club ter wereld. Als we deze prijs pakken, kunnen we de rest van het seizoen aanvatten. Ik ben trots dat ik deel uitmaak van een team dat al zoveel gewonnen heeft. Het zijn echte kampioenen en daar wil ik deel van uitmaken.”

Courtois voelt zich dus in zijn nopjes in Madrid, maar clublegende Michel Salgado had niet zo’n lieve woorden over voor onze landgenoot. Courtois zei onlangs dat Atlético-trainer Diego Simeone, onder wie hij nog speelde, enkel kritiek geeft op Real om goed te staan bij de supporters. “Hij doet dat altijd, Real aanvallen omdat het de beste club ter wereld is”, zei Courtois toen.

“Ik denk dat Courtois Real Madrid niet kent”, reageerde Salgado in het programma van Cadena COPE ‘El Partidazo’. “Wij moeten op niemand antwoorden!”