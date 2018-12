Man (24) steelt gsm … tijdens uitvoeren werkstraf

Gent / Lochristi - Een 24-jarige Lochristinaar mocht gisteren aan de strafrechter uitleggen wat hem bezielde om een gsm te stelen tijdens het uitvoeren van een werkstraf. Hij ontkende aanvankelijk, maar kon geen weg meer op. De man zelf vraagt een geldboete in plaats van een celstraf.

“Maar man toch, hoe kom je erbij? Tijdens het uitvoeren van uw werkstraf?” Rechter Bruno Stockman kon het gisteren zelf amper geloven. De twintiger die voor zijn neus stond moest zich verantwoorden voor de diefstal van een gsm tijdens het uitvoeren van zijn werkstraf in een rusthuis in Gent. Een collega had haar gsm op een tafel gelegd, en niet veel later bleek die verdwenen.

De twintiger werd meteen verdacht en kon niet anders dan toegeven, nadat hij eerst de feiten had ontkend. Hij gaf de gsm uiteindelijk terug, maar wordt toch vervolgd door het parket. “U verstopte de gsm eerst bij de toiletten en legde hem nadien in uw auto. De diefstal was voltrokken en dus vragen we zes maanden cel en een boete van 800 euro. Een werkstraf lijkt me niet opportuun gezien het feit dat de vorige werkstraf (voor weerspannigheid, nvdr.) niet veel indruk leek te maken”, aldus de procureur. De man zelf vroeg niet naar de cel te moeten, maar om een geldboete. Op 16 januari weet hij hoe laat het is.