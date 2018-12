Oplichter strijkt 10.000 euro werkloosheidsuitkering op terwijl hij … in de gevangenis zit

Brugge - Een 28-jarige Bruggeling moet zich in de correctionele rechtbank verantwoorden omdat hij een werkloosheidsuitkering bleef innen terwijl hij in de gevangenis zat. Hij streek zo onterecht ruim 10.000 euro op.

Philosophe N. zat tussen 2015 en 2018 een zestal keer achter de tralies voor oplichtingspraktijken en diefstal. Heel die periode bleef N. bij de RVA geregistreerd als volledig werkloos. Maar door mailverkeer tussen de RVA en de FOD Justitie kwam het gesjoemel aan het licht.

“Omdat hij zijn controlekaarten verder bleef indienen inde de beklaagde ten onrechte 10.500 euro aan werkloosheidsuitkeringen”, verduidelijkte de arbeidsauditeur, die naast de terugbetaling van de uitkeringen ook een geldboete vorderde van 4.800 euro.

Philosophe N. kwam woensdag niet opdagen voor zijn proces. Maar aan de politie verklaarde hij dat hij in fout ging omdat hij depressief was door het gewelddadig overlijden van zijn broer in Zuid-Afrika. Volgens N. zou zijn broer om het leven zijn gebracht door de Rwandese overheid, maar volgens het federaal parket wijst alles in de richting van een wanhoopsdaad.

De uitspraak volgt op 16 januari.