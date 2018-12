Vader overleden in het stadion op zaterdag, maar zoon speelt dinsdag alweer Bundesliga-wedstrijd met Stuttgart

Christian Gentner, aanvoerder van de Duitse Bundesliga-club VfB Stuttgart, heeft een emotionele paar dagen achter de rug. De vader van de Duitser overleed op zaterdag tijdens een Bundesligawedstrijd van zoonlief, maar Gentner besloot om postuum eerbetoon te brengen door dinsdag alweer op het veld te verschijnen.

Vader Gentner, Herbert genaamd, volgde de wedstrijd van zijn zoon in de skybox van het stadion van VfB Stuttgart, maar zakte daar om nog onduidelijke redenen in elkaar. Christian stond plichtbewust als aanvoerder nog interviews te geven in de mixed zone toen hij op de hoogte werd gebracht van het vreselijke nieuws. Gentner stormde meteen weg, maar voor Herbert kwam alle hulp te laat.

Zijn trainer Markus Weinzierl sprak zondag lange tijd met zijn aanvoerder, die het voetballen liever weer snel wilde oppakken. “Hij wilde graag weer terug naar het alledaagse leven’, zei Weinzierl tegen Sky Sports. “Ik ben blij dat hij wilde spelen, hij is heel belangrijk voor ons als aanvoerder. Hij heeft het team voorafgaand aan de wedstrijd nog kort toegesproken.”

Ook sportief directeur Michael Reschke strooide met lof voor de actie van zijn aanvoerder. “Welke beslissing Christian ook had gemaakt, onze steun had hij altijd gehad. Deze keuze verdient veel respect. Het zegt iets over zijn band met deze club en de bijzondere relatie tussen de familie en VfB Stuttgart.” Gentner is een absoluut boegbeeld bij Stuttgart: hij komt er uit de jeugdopleiding en zat afgezien van een korte periode bij Wolfsburg altijd onder contract bij Die Schwaben.

Club- én vaderliefde. Foto: Peter Steffen/dpa

Net tegen dat Wolfsburg moest Stuttgart aan de bak in de beker. Mét Gentner dus aan de aftrap. “Christian was volledig gefocust op de wedstrijd. We wilden hem een goed gevoel geven door te winnen, maar dat is helaas niet gelukt”, aldus ploegmakker Timo Baumgartl. Wolfsburg won met 2-0. De supporters eerden papa Gentner met een spandoek en bemoedigende woorden aan het adres van Christian.

De actie van Gentner doet denken aan die van Simon Gougnard. De Red Lion verloor zijn vader tijdens het WK hockey, maar besloot om bij de groep te blijven. Hij scoorde met de rouwband aan vervolgens de 2-0 in de rammeling van Engeland in de halve finales en mag zich voor de volgende vier jaar wereldkampioen hockey noemen.