Agressieveling die parkeerwachter meesleurde na boete, valt tweede controleur aan in Colruyt

Aalst - De man die half november een parkeerwachter meesleurde met zijn wagen, heeft een tweede parkeerwachter aangevallen. De man herkende de parkeerwachter tijdens het winkelen in de Colruyt als de man die hem een parkeerboete gaf. Hij was die boete blijkbaar niet vergeten, en viel de controleur aan.

19 november. In het centrum van Aalst doen twee parkeerwachters hun ronde. Ze geven een zwarte wagen een boeten en wandelen verder. Maar de bestuurder van die wagen pikt dat niet. Hij achtervolgt de parkeerwachters, rijdt ze klem en valt hen aan. Daarop grijpt hij een van beide parkeerwachters bij de jas, en rijdt weg. De parkeerwachter houdt zich met de moed der wanhoop aan de rijdende wagen vast.

De toegesnelde politie kon de agressieveling oppakken, maar blijkbaar heeft hij zijn lesje nog niet geleerd. Want de man is opnieuw een van beide parkeerwachters te lijf gegaan.

“Mijn werknemer was op het einde van vorige week rustig aan het winkelen met zijn vrouw in de Colruyt in Aalst toen hij plotseling de agressieve bestuurder tegen het lijf liep”, zegt Peter Lamens, zaakvoerder van OPC, het parkeerbedrijf waar beide slachtoffers voor werken.

“De agressor herkende onze werknemer meteen en spuwde hem in het gezicht. Maar daar bleef het niet bij. Hij duwde hem vervolgens tegen de rekken waarop de arme man uiteindelijk op de grond belandde. Er ontstond heel wat paniek in de winkel. Gelukkig kon de politie tussenbeide komen.”

Burgerlijke partij

De twee incidenten op korte tijd liggen bijzonder gevoelig bij Lamens. Hij stelt zich met zijn bedrijf ook burgerlijke partij voor deze zaak. “Waar gaan we naartoe met onze maatschappij als mensen die gewoon hun werk doen fysiek worden aangevallen? Dat dit dan nog in de privésfeer gebeurd is, maakt het voor mij enkel nog een pak erger. Hopelijk is dit een signaal dat het zo niet verder kan.”

“In de zes jaar dat ik schepen voor mobiliteit ben, heb ik dit nog nooit meegemaakt”, merkt Dylan Casaer (Lijst A) op. “Ik heb dan ook contact opgenomen met korpschef Jürgen Dhaene. Hij wist me te vertellen dat er een pv is opgemaakt en overgeleverd aan het parket. Het is nu aan het gerecht om zijn werk te doen. Parkeerwachters krijgen wel vaker verwensingen naar hun hoofd geslingerd. Maar als mensen hen fysiek gaan aanvallen, dan is dat toch een brug te ver”, besluit Casaer.

