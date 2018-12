Krijgt Pogba boete van Manchester United voor deze “onrespectvolle” Instagrampost?

José Mourinho is niet langer de coach van Manchester United. De Portugees werd maandag de laan uitgestuurd en dinsdag werd Ole Gunnar Solskjaer aangesteld als interim-coach. Eén man zal alvast gelukkig zijn: Paul Pogba. Al was hij wellicht iets te publiekelijk met zijn leedvermaak.

Het duo Mourinho-Pogba is op Old Trafford nooit uitgegroeid tot een topcombinatie. Beiden beschikken over een kamerbreed ego, wat de relatie meermaals vertroebelde. De laatste weken zette Mourinho Pogba zelfs op de bank bij Man U, ondanks het feit dat de Engelse club liefst honderd miljoen uitgaf aan de middenvelder. De Fransman was uiteraard niet gelukkig met die keuze, maar bleef redelijk binnen de lijntjes kleuren.

Maar amper enkele minuten nadat bekend werd dat Mourinho zijn boeltje mocht pakken bij Manchester United, plaatste Pogba een nogal dubbelzinnige foto op zijn Instagram. Een foto van een mysterieus glimlachende Pogba met de tekst “Caption this”, vrij vertaald als “Geef dit een titel”. De post werd al snel gezien als een verdoken steek richting Mourinho, maar volgens het marketingteam rond Pogba was dit een vooraf ingeplande post die hoogstens een ongelukkige timing kende.

Volgens The Daily Times is daarmee de kous echter niet af. De Engelse krant meldt immers dat Pogba mogelijk een boete krijgt voor de post, die volgens Manchester United als “onrespectvol” wordt aanzien. Ook Gary Neville was niet mals voor de post van Pogba en reageerde onder de intussen verwijderde foto.