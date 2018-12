De regering is gevallen. Moet koning Filip zijn kersttoespraak aanpassen?

Koning Filip is volop bezig met consultaties nu de regering-Michel gevallen is. De regeringscrisis heeft nog gevolgen voor het staatshoofd. Zo moet hij mogelijk opnieuw opnames maken voor zijn kersttoespraak, die hij eerder deze week heeft ingeblikt. En wat met zijn vakantieplannen?

Kan het kerstconcert van vanavond doorgaan?

Koning Filip en koningin Mathilde organiseren in de late middag het jaarlijkse kerstconcert op het koninklijk paleis in Brussel. Ze wensen daarmee de mensen te bedanken die hen het voorbije jaar hebben geholpen in hun werk.

Ondanks de val van de regering-Michel II vindt het evenement gewoon plaats. Volgens onze laatste informatie daadwerkelijk in aanwezigheid van Filip, die zijn handen vol heeft met zijn consultatieronde bij de partijvoorzitters. Als alles volgens plan verloopt, zijn alle audiënties van vandaag afgerond tegen de start van het concert om 17 uur.

Moet Filip zijn kersttoespraak aanpassen?

Koning Filip spreekt volgende maandag (24 december) de natie toe in zijn jaarlijkse kersttoespraak. Die werd eerder deze week opgenomen bij hem thuis op het kasteel van Laken. In tussentijd is de regering-Michel II gevallen.

Filip zette weken geleden zijn eerste woorden op papier en werd daarbij geadviseerd door zijn belangrijkste medewerkers. Het land verkeerde toen al in (regerings)crisis, en daar hield de vorst rekening mee. Zijn toespraak “reflecteert op een juiste manier de stand van zaken in België”, vernemen we.

Koning Filip gebruikt “redelijk voorzichtige bewoordingen” die ook na twee gevallen regeringen “nog steeds de werkelijkheid voorstellen”. Toch wordt mogelijk een paragraaf toegevoegd - dat hangt af van de ontwikkelingen van de komende uren en dagen. Het zou betekenen dat Filip een extra opnamedag moet inlassen, waarbij hij die ene alinea in de drie landstalen moet lezen.

Moet de koning zijn plannen voor de nakende kerstvakantie wijzigen?

Koning Filip, die in het verleden al eens de oudejaarsperiode doorbracht in India, is dit keer niet van plan een “verre reis” te maken, zo vernemen we in zijn entourage. Hij plant “quality time” met zijn familie. De oudste van zijn vier kinderen, prinses Elisabeth (17), is voor een maand teruggekeerd uit Wales, waar ze sinds dit schooljaar studeert. Filip zal dus nooit ver uit de buurt zijn als de chaos compleet is.

