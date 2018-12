Gewapende man belt aan bij lukrake woning: nabije muziekschool in lockdown

Munkzwalm / Zwalm - Een onbekende man heeft in Munkzwalm, een deelgemeente van Zwalm, aangebeld bij een woning. Daar kondigde hij aan gewapend te zijn. De lokale politie neemt geen risico’s en plaatste een nabije muziekschool in lockdown.

