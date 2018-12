Ibe (23) uit ‘Gevoel voor tumor’ overleden

/ Gent - Ibe Horatschek, een van de gezichten van de tragikomische serie ‘Gevoel voor tumor’, is overleden. Dat meldt de VRT woensdag.

“Het droevige bericht bereikte ons dat Ibe overleden is”, klinkt het bij de VRT. “Ibe was een straffe madam en we zijn dankbaar dat we haar hebben leren kennen via het programma. We wensen haar familie en vrienden ontzettend veel sterkte toe.”

Televisiekijkend Vlaanderen leerde Ibe kennen via het televisieprogramma ‘Gevoel voor tumor’, waarin ze getuigde over haar strijd tegen kanker. Bekijk hieronder een fragmentje uit de reeks: