Legendarische Seaking-helikopters voeren laatste formatievlucht uit

Drie Seakings voerden woensdag een navigatievlucht in formatie uit boven Vlaanderen. Dat is bijzonder omdat het de laatste keer is dat er drie reddingshelikopters samen door de lucht zullen suizen. Een van de toestellen - die als sinds de jaren zeventig in gebruik zijn - heeft het einde van zijn vliegpotentieel bereikt en zal binnenkort rijp zijn voor de schroothoop.

Reddingsoperaties zullen geleidelijk uitgevoerd worden door nieuwe toestellen, zodat de Seakings uit 1976 uiteindelijk volledig zullen vervangen worden door NH-90 ‘CAIMAN’ Nato Frigate Helikopters. De drie legendarische helikopters die nog in omloop zijn, stegen woensdag voor de laatste keer samen op en zullen in de maand maart hun laatste search-and-rescue-opdracht uitvoeren. Eén van de toestellen - die beroemd zijn in Vlaanderen door de serie Windkracht 10 - zal een permanente verblijfplaats krijgen in Koksijde, de kuststad die onlosmakelijk met de Seaking is verbonden.