“Stop maar met dat zwartepieten, elke partij heeft boter op het hoofd”

De regering Michel is gevallen en dat is niemands fout. Of de fout van iedereen. De politieke partijen struikelen over elkaar om mekaar de zwartepiet toe te schuiven. “Maar de simpele waarheid is: ze hebben allemaal boter op het hoofd”, zegt politicoloog Dave Sinardet.

Meteen nadat de socialisten een motie van wantrouwen hadden ingediend, stapte premier Michel dinsdagavond naar de koning. Dat speelde in de kaart van alle andere partijen: “Zie daar de reden van val van de regering: het is de fout van de socialisten.”

Dave Sinardet. Foto: pol de wilde - corelio

Maar direct daarna schoof de socialistische fractieleidster Meryame Kitir de zwartepiet door naar de liberalen. Meer bepaald naar hun voorzitter Gwendolyn Rutten. Zij had getweet: “Afwerken waar we meer dan vier jaar aan gebouwd hebben. Meer jobs, meer koopkracht en meer welvaart. Daarom zijn de begroting en de jobsdeal zo belangrijk. Dat is en blijft onze focus.” Kitir vond dat haaks staan op wat Charles Michel een half uurtje eerder had gezegd: dat de restregering een linksere koers zou gaan varen.

“Daar geloven we dus niets van”, zei de Waalse socialist Elio De Rupo. “Michel is ongeloofwaardig. Daarom dienen ook wij die motie van wantrouwen in.” Et voilà , de zwartepiet voor de val van de regering zat terug bij Charles Michel.

Maar die had toch twee weken geleden de zwartepiet al naar N-VA doorgeschoven. Want heel deze heisa was toch ontstaan doordat zij eerst wel en dan toch weer niet akkoord gingen met het fameuze Migratiepact.

De N-VA was niet akkoord met die verklaring. Zij was niet uit de regering gestapt, maar eruit geduwd. De zwartepiet zat weer bij Michel.

Zelfs de CD&V heeft schuld

Eén partij lijkt uit het zwartepietenspel te vallen: de CD&V. Maar ook daar stuurt politicoloog David Sinardet stevig bij. “De CD&V is heus niet zo loyaal geweest voor deze regering, als je vandaag zou denken. Je moet terugkijken naar het begin van deze regeringsperiode, toen streek CD&V iedereen meteen tegen de haren in door vermogensbelasting meteen op tafel te leggen.”

“ Eigenlijk is deze regering al van dag 1 in campagne-modus. Het is nooit echt rustig geweest. Het was altijd onderlinge strijd. Ze hebben samen de val van hun regering gerealiseerd.”

Waarom nu wel?

Bij de vorige val van de regering, werd er niet gezwartepiet. Toen trok Open VLD-voorzitter Alexander De Croo met veel gebaar de stekker uit Leterme II omdat die maar bleef weigeren BHV te splitsen. Vreemd dat nu wel wordt gezwartepiet.

“Die verkiezingen zijn nadien niet zo goed uitgedraaid voor Open VLD”, zegt David Sinardet. “Het is bijna altijd zo dat wie een regeringsval uitlokt, daarna electorale klappen krijgt. Kijk maar naar wat in 1991 gebeurde: toen trok de Volksunie de stekker uit Martens VIII. De partij was het niet eens met de uitvoer van wapens naar Koeweit. De kiezer heeft hen daar zeker niet voor beloond.” En dus is iedereen er nu als de dood voor om alsnog de zwartepiet toegeschoven te krijgen.