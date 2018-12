Rutten met elektrisch testwagentje naar de koning

Naar de koning gaan, het vraagt een zeker noblesse. Men verschijnt er op zijn best. Maar zie, Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten meldde zich met een bescheiden autootje: een elektrische Smart.

“Die elektrische Smart is de wagen waarmee mijn man en ik sinds midden dit jaar rijden wanneer we korte verplaatsingen moeten maken. We zochten al langer een kleine wagen voor in de stad en we zijn deze nu aan het testen”, zegt Gwendolyn Rutten.

“Omdat we de wagen in de stad op steeds meer plekken kunnen opladen, is het echt wel een alternatief voor een gewone wagen, zelfs voor wat langere afstanden. De wagen is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot 160 km en is op zes uur tot 80 procent opgeladen.”

Met rammelkar naar de koning

Het lijkt alsof politici een auto-statement willen maken wanneer ze naar de koning gaan. Toen Groen!-voorzitter Wouter Van Besien op 6 september 2010 naar koning Albert II mocht, liet hij zich voorrijden met een waarlijk aftandse rammelbak. Een grijze Toyota Corola uit de jaren stilletjes.

“Ik zat thuis in Borgerhout, toen de telefoon uit Laken kwam”, vertelde Van Besien achteraf. “Mijn reguliere wagen stond nog aan mijn werkplek in Brussel. Ik kon niet eerst daar langsgaan. Dus trommelde ik mijn vriend-met-zijn-Toyota op.”

Kort daarna kreeg Van Besien de Komkommerprijs van de Jong N-VA, de prijs beloont een persoon die tijdens de zomermaanden de media haalde met een opmerkelijk nieuwtje. “Van een voorzitter van een ecologische partij had je toch mogen verwachten dat hij met (vouw)fiets, elektrische wagen/scooter of openbaar vervoer naar de koning zou gaan’, luidde de motivatie van de Jong N-VA-jury.