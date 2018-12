Marghem: “Kernuitstap in 2025 wordt problematisch als nu tijd verloren gaat”

Brussel -

De kernuitstap in 2025 wordt nog moeilijk haalbaar, als nu door een val van de regering meerdere maanden tijd verloren zouden gaan. Daarvoor heeft federaal minister van Energie Marie Christine Marghem woensdag gewaarschuwd. Om de sluiting van de kerncentrales op te vangen, moeten nieuwe gascentrales gebouwd worden, en voor de ondersteuning van de bouw ervan is het zogenaamde ‘capacity remuneration mechanism’ (CRM) van Marghem nodig. Ze hoopt dat nu zo snel mogelijk nog op een ministerraad goedgekeurd te krijgen voor de koning het ontslag van de regering aanvaardt. Vrijdag is vooralsnog een ministerraad gepland.