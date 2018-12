Dries Mertens toont dat hij zijn klassiekers kent op kerstfeestje Napoli

Op het kerstfeestje van Napoli was er geen ontsnappen aan: vrijwel alle spelers kwamen wel eens in de spotlight terecht. Zo ook Dries Mertens, die plots de microfoon in de handen kreeg geduwd. De populaire Rode Duivel pakte uit met het bekende “Oh Happy Day” en hield de sfeer in de zaal zo hoog. Al werd ook al snel duidelijk dat hij nooit een nieuwe Elvis Presley zal worden.

Mertens was uiteraard niet de enige ster van het Napolitaanse kerstfeestje. Ploegmakkers Amadou Diawara en Kévin Malcuit lieten immers hun beste danspasjes zien…

Geniet mee van de zangkunsten van Mertens en de dance battle tussen Diawara en Malcuit:

Dries Mertens may very well be the next Susan Boyle



