Huiszoeking bij hofleverancier levert geen resultaten op

Brussel - De huiszoeking die maandag is uitgevoerd bij J.V., de visagist van koningin Mathilde, leverde geen enkel resultaat op. Dat meldt La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door meester Valerie Leleu, de advocate van de visagist. De huiszoeking vond plaats in het kader van het onderzoek van het Luxemburgse gerecht naar de diefstal van een deel van de Luxemburgse kroonjuwelen.

Luxemburgse speurders waren maandag speciaal naar Brussel afgereisd om het verhoor van J.V. bij te wonen. Zij zoeken de dief die in juni 2017 juwelen ontvreemd heeft in het paleis van groothertog Hendrik en zijn vrouw Maria Teresa in Luxemburg Stad. De diefstal ging niet gepaard met braak, waardoor de speurders ervan uitgaan dat een bevoorrechte bezoeker van het paleis de feiten gepleegd heeft of daarbij geholpen heeft.

J.V. kwam in de kijker van de Luxemburgse rechercheurs, omdat hij naast koningin Mathilde, koningin Paola en prinses Claire ook de vrouwen schminkte op het huwelijksfeest van de Luxemburgse erfprins Willem en de Belgische prinses Stéphanie in 2012. Ook het sporenonderzoek bracht elementen aan het licht waarbij J.V. maandag uitleg moest geven. De man ontkent elke betrokkenheid bij de diefstal. Hij werd na zijn verhoor vrijgelaten en is niet in verdenking gesteld.