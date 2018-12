Marghem:“Tot einde kerstvakantie geen probleem voor stroombevoorrading”

Brussel - Er is geen probleem met de elektriciteitsbevoorrading tot aan het einde van de kerstvakantie. Dat heeft federaal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) woensdag gezegd, nadat Engie Electrabel, de uitbater van de kerncentrales, dinsdagavond bekendmaakte dat de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 langer onbeschikbaar zullen zijn dan tot nu toe gedacht.

Doel 2 zal onbeschikbaar zijn tot 28 januari en Doel 1 tot 15 maart 2019. Eerder was nog sprake van een heropstart van Doel 2 in december en Doel 1 eind januari. Mits groen licht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) zou Tihange 3 dan weer wel ten vroegste op 7 januari weer aan het net gekoppeld kunnen worden, in plaats van 2 maart zoals oorspronkelijk gepland.

Dat Doel 1 langer onbeschikbaar zal zijn, is volgens Marghem “niet nieuw”. “Dit heb ik al herhaaldelijk gezegd. De reactor maakt het onderwerp uit van veiligheidsonderzoek, en we wilden er zeker van zijn dat Doel 2 niet dezelfde problemen stelt. Dit neemt wat meer tijd in beslag, maar is noodzakelijk voor de veiligheid”, aldus de minister.

Tot maandag 7 januari, de “echte start” van het nieuwe jaar na de kerstvakantie, is er volgens Marghem alvast geen probleem voor de bevoorradingszekerheid. “Veel mensen zijn met vakantie, en dat komt goed uit.”

Maar vanaf maandag 7 januari lijkt de situatie dus spannender te worden. “Als Tihange 3 dan beschikbaar is, is er geen probleem”, aldus Marghem, die in de komende dagen een beslissing van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) verwacht over die heropstart.

Als het FANC geen groen licht zou geven, dan zal volgens Marghem in januari “veel afhangen van de temperaturen”. Want hoe kouder het is, hoe hoger het elektriciteitsverbruik.