Drie gewonden na schietpartij in zuiden van Frankrijk

In Vaison-la-Romaine, in het zuiden van Frankrijk, heeft een man woensdag het vuur geopend en drie mensen verwond. Dat heeft openbaar aanklager Pierre Gagnoud laten weten. Naar verluidt gaat het om een incident in de privésfeer. Een terroristisch motief wordt zo goed als uitgesloten.

De schutter heeft zich aan de politie overgegeven. Ook zijn vriendin is opgepakt. De gewonden verkeren niet in levensgevaar.

Volgens de eerste bevindingen van het onderzoek stootten de man en zijn vriendin in Vaison-la-Romaine, ten noordoosten van Avignon, op de ex-vriend van de vrouw. Die was in het gezelschap van een mannelijk familielid. Het kwam tot een ruzie, en daarop volgde de schietpartij. De voormalige vriend en zijn familielid raakten gewond in de heupstreek. Een derde iemand liep verwondingen op aan de arm.