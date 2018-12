Overvallers duwen fietser in Dender, laten hem spartelen voor zijn leven en gaan er met zijn fiets vandoor

Denderleeuw - De drie mannen die op donderdag 27 september een fietser op het jaagpad in Denderleeuw het water induwen en aan de haal gingen met zijn fiets, zijn nog altijd spoorloos. In ‘Faroek’ (VTM) deed de politie van Denderleeuw/Haaltert daarom een oproep naar getuigen.

“De feiten speelden zich af op het jaagpad in Denderleeuw”, zegt Dirk Demil van de politiezone Denderleeuw/Haaltert. “Het slachtoffer kwam uit de richting van Ninove gefietst en had net afscheid genomen van zijn vriend. Hij reed naar huis richting Denderleeuw. Tweehonderd meter voor de rode fietsersbrug stonden drie mannen. Eén man met een zwarte huidskleur en twee mannen met een getaande huidskleur. Het slachtoffer schatte hen tussen de zestien en twintig jaar oud.”

De mannen deden teken dat hij moest vertragen. Het slachtoffer dacht dat ze iets wilden vragen. Hij klikte één voet uit zijn pedaal, de andere blijft vastgeklikt. “Op dat moment kreeg hij een duw van de grootste van de bende, waardoor hij viel en in de Dender verzeilde”, gaat Demil verder. “Het slachtoffer ging kopje onder en door het temperatuurverschil raakte hij in shock. Toen hij weer bovenkwam, zag hij dat de mannen naar hem keken en iets zeiden, maar ze hielpen hem niet. Ze namen gewoon zijn fiets op en vertrokken ermee. Hij zag niet in welke richting.”

Nipt leven gered

Het slachtoffer raakte niet uit het water omdat de oevers te steil zijn. Gelukkig merkte een voorbijganger hem op. Die haalde hem uit het water en redde zo op het nippertje zijn leven. De fietser weet nog dat hij nadien tot drie keer toe zijn naam heeft gevraagd, maar buiten dat de naam Engelstalig klonk, kan hij hem niet meer precies herinneren. Het slachtoffer was zo in de war dat hij wegliep. Hij liep over de brug naar zijn huis in een wijk achter het station van Denderleeuw. Hij weet echter niet meer welke weg hij heeft genomen of hoe laat het toen was.

Wie heeft iets gezien?

De speurders lanceerden een oproep aan getuigen: “Misschien heeft iemand de daders zien rondtrekken, al dan niet met de fiets aan de hand. Mogelijk was het niet hun bedoeling dat de man in de Dender terechtkwam en hebben ze spijt. Ze kunnen zich alleszins nog altijd aanmelden. We zijn ook op zoek naar de fiets. Mogelijk hebben de daders hem verkocht of te koop aangeboden. Het gaat om een grijze, aluminium koersfiets met blauwe accenten van het merk Trek. Op de fiets staan twee drinkbushouders, met in de ene een zwarte drinkbus en in de andere een doorzichtige drinkbus van het merk Herbalife. We zoeken voorts de persoon die hem uit het water heeft gehaald. Tot slot zijn we op zoek naar mensen die het slachtoffer zijn tegengekomen op zijn weg naar huis. Hij droeg natte fietskleren, dus dat moet wel iemand zijn opgevallen.”

Getuigen mogen zich melden op het politiecommissariaat in de Vlamstraat in Haaltert of bellen naar het 053-84.08.00.