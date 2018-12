De gemeentelijke basisschool Mozawiek in het Kempense Mol-Ezaart verwacht volgend jaar een babyboom. Maar liefst negen juffen op de school zijn zwanger. Omdat het om ruim een kwart van het personeel gaat, is de directie volop op zoek naar vervangers.

Zes van de negen juffen in kwestie waren woensdagnamiddag op school gebleven om ons te woord te staan. Voor de drie andere collega’s is de zwangerschap nog te pril om er al uitgebreid over te praten ...