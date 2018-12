Fedasil opent tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers in Lommel

Lommel - Fedasil opent nog deze week in Lommel een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers, om de kerstperiode te overbruggen. Het opvangcentrum wordt voor een periode van drie maanden geopend en biedt plaats aan 500 mensen.

Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) zocht een oplossing voor de lange wachtrijen en lijkt die met het centrum deels gevonden te hebben. Het tijdelijke centrum dient voornamelijk als buffer tijdens de kerstvakantie, zo staat in een persbericht van Fedasil. Het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers wil ermee voorkomen “dat gezinnen geen opvang krijgen tijdens de sluitingsdagen van de asielinstanties in de kerstperiode”.

Een team van medewerkers uit andere opvangcentra van Fedasil moet alles in goede banen leiden. Het tijdelijke opvangcentrum van Lommel zal - net zoals alle centra van Fedasil - een open opvangcentrum zijn, waar asielzoekers tijdens de behandeling van hun asielaanvraag terechtkunnen voor onderdak, voeding, medische zorgen en sociale begeleiding. “De aanmelding gebeurt bij de dienst registratie van Vreemdelingenzaken in het Klein Kasteeltje. Daarna gaan de mensen naar onze dispatching en die wijst hen toe aan een opvangcentrum. Hopelijk kunnen we vanaf vrijdag gezinnen met kinderen en kwetsbare personen toewijzen aan Lommel”, zegt Mieke Candaele, directrice communicatie van Fedasil.

De opening van het centrum wordt voorbereid in overleg met de stad Lommel. De eerste asielzoekers zullen er eind deze week - wellicht vrijdag - aankomen. “Eind deze week zal een eerste groep van 50 asielzoekers arriveren. Volgende week zullen nog eens 2 groepen van 50 mensen naar het asielcentrum gebracht worden. Na Nieuwjaar zullen we dan nog zien”, zegt burgemeester van Lommel Peter Vanvelthoven (sp.a).

In het asielcentrum zal geen personeel van de stad Lommel actief zijn. “Het centrum wordt volledig beheerd door Fedasil en daar waren we ook vragende partij voor. Als stad zullen we wel andere zaken op ons nemen, zoals het informeren van buurtbewoners en de opstart van een informatienetwerk. Mensen die een bepaalde ongerustheid willen delen, kunnen dat snel doen en we kunnen dan ook snel reageren”, legt Vanvelthoven uit. “Verder gaan we met scholen samenzitten omdat het voornamelijk gezinnen met kinderen zullen zijn. Na de kerstvakantie is het de bedoeling dat de kinderen naar school gaan. Ook op het vlak van veiligheid hebben we met de politie afspraken gemaakt.”

Fedasil vond eerder al tijdelijke opvang in Lommel. Zo ving het opvangcentrum er in 2016 gedurende drie maanden maximaal 750 mensen op. De site heeft als voordeel dat hij onmiddellijk beschikbaar is. In de zomer is het een vakantiepark voor toeristen, terwijl er momenteel vooral arbeidsmigranten verblijven. Die zullen naar een ander park worden verplaatst, zodat het opvangcentrum een eigen, afgebakende plaats krijgt. “Voor ons is het inderdaad de tweede keer, dus intussen weten we wel hoe het allemaal werkt en de samenwerking met Fedasil was prima. Wat voor ons belangrijk is, is dat we met Fedasil goede afspraken hebben kunnen maken”, besluit Vanvelthoven.