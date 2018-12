Wat betekent de val van de regering voor jouw loon? En moet iedereen nu werken tot zijn 67ste?

Nu de regering is gevallen, gaat er een politiek onzekere periode van start. De koning houdt het ontslag van premier Charles Michel nog altijd in beraad, maar zeker is dat er van een volwaardige beleidsploeg geen sprake meer is. Maar wat betekent dat nu voor u? Wat kan de vleugellamme regering doen bij een terreurdreiging of een stroomtekort? En zullen onze lonen nu niet meer stijgen?