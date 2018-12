Brand bij Waregems chemiebedrijf Matco

Waregem - In de Textielstraat in Waregem woedt momenteel een zware brand in een bedrijf dat chemicaliën opslaat. De brandweer is massaal ter plaatse.

De brand bij de firma Matco ontstond iets voor 18 uur. Werknemers van het bedrijf merkten naar verluidt plots een steekvlam op. In een mum van tijd ontstond een uitslaande brand. Omdat er gevaarlijke stoffen in de firma zijn opgeslagen is het niet evident voor de brandweer om het vuur te bestrijden. De hulpverleningszone Fluvia stuurde massaal tankwagens ter plaatse. Hoe het vuur is ontstaan, is nog onduidelijk. Het bedrijf, dat naast de E17 ligt, verwerkt ook gevaarlijk afvalstoffen.