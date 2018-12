Sojoez-draagraket met Franse spionagesatelliet gelanceerd, en België speelt daar een rol in

BRUSSEL - Op de Europese lanceerbasis Kourou in Frans-Guyana is woensdag een Sojoez-draagraket met een Franse spionagesatelliet, waarin België participeert, gelanceerd. Dat was rechtstreeks te volgen op de website van het Europese lanceerbedrijf Arianespace.

Na een dag uitstel vanwege ongunstige weersomstandigheden vertrok de Russische Sojoez ST-A om 17.37 uur Belgische tijd. De nuttige lading bestaat uit de 3,5 ton wegende Franse militaire observatiesatelliet CSO-1. De kunstmaan moet zowat een uur na de start vrijkomen van de extra-trap Fregat.

Het is de elfde en laatste lancering van Arianespace voor dit jaar, en de twintigste van een Sojoez van op Kourou sinds de maidenvlucht in 2011.

De door Airbus Defence en Space gebouwde CSO-1 moet in een zonsynchrone baan op zowat 800 km hoogte komen, en heeft een nominale levensduur van tien jaar.

België besteedt in totaal 150 miljoen euro voor deelname aan het CSO-project dat drie kunstmanen met een zeer hoge optische resolutie omvat. Het zal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van de CSO-satellieten vanaf midden 2020, nadat de nodige aanpassingen zijn gebeurd in het ruimtevaartcentrum van het leger in het Elisabeth-kwartier in Evere.