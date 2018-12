Meisje (16) dat werd doodgeschoten in Rotterdam eerder gestalkt en mishandeld door schutter

De man die dinsdag een 16-jarig meisje doodschoot aan een Rotterdamse school, werd eerder al veroordeeld voor het bedreigen en mishandelen van het slachtoffer. Diezelfde dag had het meisje nog een afspraak bij de politie vanwege haar aangifte van stalking tegen de verdachte.

De schietpartij vond dinsdagmiddag plaats in de fietsenstalling van het Design College in Rotterdam. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd Humeyra Öz te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Ze is ter plekke overleden aan het verwondingen. De verdachte vluchtte weg in een auto maar kon later worden opgepakt. Het 16-jarig meisje zou niet veel later een afspraak gehad hebben bij de politie wegens een aanklacht tegen de schutter, de 31-jarige Bekir E.

Eerder veroordeeld

E. werd eerder al meerdere malen veroordeeld voor geweldsdelicten tegen verschillende personen. Ook tegen het slachtoffer. Zo werd hij deze zomer veroordeeld wegens bedreiging en mishandeling van Humeyra. De rechter legde hem toen een voorwaardelijke en een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op, met als een van de voorwaarden een contactverbod met Humeyra. E. is in die zaak in hoger beroep gegaan, toch zijn zowel het toezicht door de reclassering en het contactverbod meteen na de uitspraak van kracht gegaan.

Die straf kon blijkbaar niet baten: Humeyra deed vorige week opnieuw een aangifte van stalking tegen hem. Naar aanleiding van deze aangifte werd een opsporingsonderzoek gestart en het slachtoffer had afgelopen dinsdag, net de dag van haar dood, een afspraak op het politiekantoor.

Pesterijen via Facebook

Volgens de Nederlandse krant AD werd het meisje ook online belaagd door E. Op Facebook zou de man herhaaldelijk berichten over haar gepost hebben. Zo betichtte hij haar valselijk van diefstal en riep hij andere mensen op hem te waarschuwen als ze Humeyra ergens zagen.

School weer open

Woensdagochtend opende de school opnieuw de deuren. Sommige leerlingen en docenten hadden bloemen bij zich, voor de deur stonden twee agenten.

Het Rotterdam Designcollege is een creatieve vmbo-opleiding, vergelijkbaar met een praktijkgerichte beroeps/technische opleiding in ons land. Leerlingen kunnen er onder meer terecht voor vakken als fotografie, schilderen, styling en haar- en huidverzorging.