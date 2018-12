Michael Van Peel past eindejaarsconference niet aan: “Politici hadden zich maar niet als kleuters moeten gedragen”

Gaat Michael Van Peel (40) zijn eindejaarscon­ference herschrijven nu de regering is gevallen? Neen, klinkt het resoluut. “Hadden ze samengewerkt om een oplossing te vinden in plaats van zich als kleuters te gedragen, dán had ik mijn show aangepast.” Ook ­komiek Stijn Meuris (54) verandert geen letter aan zijn conference.

“Het thema van mijn show dit jaar is circus”, zegt Van Peel, die sinds 2009 het politieke landschap fileert in zijn eindejaarsshow Van Peel Overleeft. “Wat we nu zien, is de voortzetting van wat al het hele jaar bezig is. Sommigen zeggen dat ik politiek niet mag vergelijken met een circus. Maar onze politici spelen de clownerie net in de hand. Als ze hadden samengewerkt en geprobeerd om een oplossing te vinden, dán had ik mijn show moeten aanpassen. Nu dus niet.”

Zo denkt ook Meuris erover. “Ik koppel altijd terug naar de actualiteit, dus in mijn volgende voorstelling Tirade zullen wel wat zinnetjes binnensluipen over de val van de regering”, zegt hij. “Maar niet meer dan dat. Ik vind dit geen aardverschuiving, want het is een hele tijd van de ene crisis naar de andere gegaan. Dit was een accident waiting to happen. Bovendien heb ik de indruk dat de mensen al dat gedoe niet meer tot in het kleinste detail willen weten. Dus neen, ik schrap geen letter in mijn show.”

Met zijn zus Valerie heeft Van Peel een N-VA-Kamerlid in de familie. Maar dat levert straks geen discussies op tijdens het kerstdiner. “Mijn show gaat onder meer over polarisatie. Politici moeten steeds gekkere tweets versturen om het nieuws nog te halen. En dat sijpelt door bij de mensen. Ik merk dat in gesprekken met vrienden, familie en ook bij mezelf. Daarom heb ik besloten om niet meer over politiek te praten met vrienden en familie.”