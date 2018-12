Nog enkele dagen en het is Kerstmis. Bij Manchester City zit de kerstsfeer er alvast helemaal in: de Engelse landskampioen pakte uit met een briljant filmpje waarin Kevin De Bruyne enkele scènes uit de bekende kerstfilm Home Alone uit 1990 naspeelt. Geen toeval: de Rode Duivel deelt zijn voornaam met het hoofdpersonage uit de film en lijkt qua uiterlijk wel wat op de jonge Macaulay Culkin, die op 10-jarige leeftijd de ster van de film was.