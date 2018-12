Maandag kocht Toon nog een flesje water aan een tankstation, sindsdien is hij spoorloos

Er is geen enkel spoor naar student Toon Doesselaere (21) uit Gent. De twintiger is het laatst te zien op beelden van het Shell-tankstation langs de E40 in Wetteren richting Brussel waar hij maandag om 10.06 uur nog een flesje water kocht. De speurders hopen dat iemand de bleekgroene Opel Corsa gezien heeft waarmee Toon reed. Die is van bouwjaar 2002 en heeft nummerplaat 1-HLT-956.