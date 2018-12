Nederlandse stuntploeg weer in het nieuws: blunder bij goal, "handig biertje" en emotionele trainer na gokgeruchten

Het sprookje van Odin '59 is voorbij. De Nederlandse amateurclub ging woensdag met 1-3 onderuit in de beker tegen Heerenveen en is dus uitgeschakeld. En dat na een eerdere stunt tegen FC Emmen, waarna de club onder vuur kwam te liggen omdat er gegokt zou zijn op die zege. Maar trainer Richard Plug weerlegde die beschuldigingen op een bijzondere manier.

Het was even slikken voor Heerenveen toen Odin '59 in de tweede minuut op voorsprong kwam. Mitchel Bormann strafte een fout van aanvaller Nemanja Mihajlovic genadeloos af: 1-0.

Het thuispubliek ging volledig uit zijn dak en scandeerde zelfs een tijdje: "Wij gaan Europa in!"

Maar Heerenveen wilde niet het nieuwe FC Emmen worden en zette de scheve situatie recht dankzij doelpunten van Michel Vlap, Sam Lammers en Pelle van Amersfoort: 1-3. Opmerkelijk feit was nog wel de vuurpijl op het veld, die door een speler van Odin werd gedoofd door... een biertje uit het publiek.

Einde verhaal dus voor Odin '59, maar trainer Richard Plug had al voor aanvang de geruchten over een mogelijk gokschandaal de wereld uitgeholpen. Op zijn eigen unieke manier reageerde hij snoeihard op de berichten daarover. "Er is werkelijk niemand die ook maar één euro heeft ingezet op die wedstrijd", klonk het.

? | @ODIN59-trainer Richard Plug ontkracht de geruchten over het inzetten van geld op hun bekerduel met FC Emmen.



"Er is werkelijk niemand die ook maar één euro heeft ingezet op die wedstrijd."#odihee pic.twitter.com/G0rKcLagba — FOX Sports (@FOXSportsnl) 19 december 2018

Na afloop amuseerde Plug zich overigens met de coach van Heerenven, Jan Olde Riekering (ex-trainer van AA Gent), met wie hij nog samenspeelde. "Gaan we straks nog op stap Jan?", vroeg Plug.