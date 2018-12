“Mijn dochter zit waar ze moet zitten, in de gevangenis. Maar mijn kleinkinderen moeten toch niet gestraft worden?”

De twee dochters van de Limburgse Syriëstrijdster Amina Ghezzal (29) moeten volgende maand naar België gebracht worden. Dat heeft de rechter beslist. En als Sirin (4) en Maria (2) van ons land niet de nodige papieren krijgen, moet de Belgische Staat 5.000 euro neertellen pér kind, en pér dag dat ze in Turkije blijven. Grootmoeder Rachma Ayad (52) is opgelucht: “Mijn kleinkinderen zijn onschuldig, en ongevaarlijk. Ze hebben geen plaats in Turkije.”